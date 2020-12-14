Хоккей

Хоккеисты команды «Асса» завоевали «серебро» на турнире в Невинномысске

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Воспитанники Александра Плотникова стали серебряными призерами турнира по хоккею среди детских команд 2010 года рождения и младше, который прошел в минувшие выходные в Невинномысске.

Как стало известно «Ингушетии», на протяжении двух дней первенство на льду оспаривали команды из Ставрополя, Невинномысска, Буденновска, Астрахани и Магаса.

В первый соревновательный день ингушская команда со счетом 6:1 обыграла буденновскую «Нику», а потом не оставила шансов «Астраханским ястребам», завершив матч со счетом 7:3.

Воскресенье для ледовых рыцарей из нашей республики началось с победы над давними соперниками — ставропольской «Викторией», которой «Асса» еще ни разу не проигрывала.
В решающей встрече ингушские мастера шайбы сразились с хозяевами турнира, в упорной борьбе уступив «Хаскам» со счетом 5:4.

Стоит отметить, что игрок «Ассы» Ахмед Мальсагов получил специальный приз турнира в номинации «лучший нападающий».

Напомним, что в конце ноября воспитанники Александра Плотникова впервые в этом сезоне выступили на турнире в Краснодарском крае, завоевав бронзовые награды.

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