Хоккеисты команды «Асса» успешно выступили на Кубке федерации в Кореновске

Как стало известно нашей газете, юные ледовые рыцари из Ингушетии провели четыре матча с хоккейными коллективами из Ставрополя, Новочеркасска, Донецка и Кореновска.

В первый соревновательный день хоккеисты «Ассы» встретились с донецким «Торнадо». Не определив лидера в основное время, соперники перешли к серии буллитов. К сожалению, удача оказалась не на стороне воспитанников Плотникова — они уступили оппонентам со счетом 2:1.

Тот же игровой сценарий повторился и в матче с давними противниками «Ассы», командой «Тайфун», — 4:4 в основное время и победа ставропольцев в серии буллитов.

В третьей игре ингушским хоккеистам противостояли фавориты группового этапа, новочеркасский клуб «Динамо Дон». В упорнейшей борьбе им и досталась победа в этом матче.

Под занавес турнира ингушские мастера шайбы со счетом 6:1 уверенно обыграли ХК «Аллигатор» из Кореновска. Две ничьих, одна победа и одно поражение принесли нашей команде 5 очков, уровняв шансы на выход из группы с «Торнадо», однако по результатам личных встреч в финал вышли донецкие хоккеисты.

Отметим что в настоящее время в Ингушетии проходит групповой этап первенства России (регион Юг и СКФО) среди юношей 2009 г. р., в котором в составе ХК «Эрзи» участвуют хоккеисты «Ассы».