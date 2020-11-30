Хоккеисты команды «Асса» стали призерами турнира «Южный лед»

На протяжении 2 дней на арене станицы Северской кипели нешуточные страсти. За право стать лучшими боролись 5 детских команд 2010 года рождения и младше.

В стартовой игре, ведя со счетом 1:0 на протяжении половины матча, ледовые рыцари из Ингушетии все же уступили будущим победителям турнира — ейским «Орлам». Вторая игра сложилась для «Ассы» более удачно — счёт 4:2, и победа над сочинским «Вектором-С». В заключительном, третьем, субботнем матче воспитанники Плотникова уступили будущим финалистам турнира, краснодарским «Акулам».

Воскресный день начался для ингушских мастеров шайбы с поединка с сочинским «Вектором-С». Не определив сильнейшего в основное время, команды продолжили выяснять отношения в серии буллитов. Лучшими в этом матче оказались хоккеисты «Ассы».

В поединке за третье место ингушская ледовая дружина вновь встретилась с «Вектором-С» из Сочи. Обыграв оппонентов со счетом 5:2, спортсмены из Магаса стали бронзовыми призерами соревнований, а Расул Дидигов был признан лучшим вратарем турнира.

Как рассказал в интервью «Ингушетии» тренер команды Александр Плотников, у его подопечных лишь чуть больше месяца назад возобновились ледовые занятия, поэтому нынешний результат он считает удовлетворительным. «Ребята ничуть не уступали соперникам, но длительное отсутствие полноценных тренировок сыграло свою роль», — сказал Плотников.

Отметим, что хоккеисты «Ассы» впервые выступали в собственной форме, подаренной им накануне меценатом Ахмедом Келиговым.