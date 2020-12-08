ЧП

Хлопок в одной из квартир в Ингушетии обошелся без жертв и пострадавших

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В городе Сунжа во вторник произошел хлопок в одной из квартир многоквартирного дома, пострадавших нет, сообщил газете «Ингушетия» источник в экстренных службах региона.

«По имеющейся предварительной информации, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже после включения газовой плиты. Произошло возгорание на кухне площадью девять квадратных метров. Загорелся потолок, к счастью, огонь не перекинулся на другие комнаты, обрушений нет», — сказал источник.

При этом он предположил, что хлопок мог произойти из-за подачи газа под повышенным давлением.

Факт происшествия нашему изданию подтвердили в аварийно-спасательной службе республики. На место ЧП выезжали сотрудники поисково-спасательного отряда. Никто из жильцов дома не пострадал.

Сейчас специалисты выясняют истинные причины инцидента.

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