Хирурги Ингушетии приняли участие в VI Московском международном фестивале эндоскопии и хирургии
Хирурги Ингушетии приняли участие в самом масштабном мероприятии в мире минимально-инвазивной хирургии — VI Московском международном фестивале эндоскопии и хирургии в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А. В. Вишневского.
Главный внештатный хирург Министерства здравоохранения Ингушетии, сообщила пресс-служба ведомства, Лиза Газдиева приняла участие в заседании профильной комиссии Минздрава РФ по хирургии.
Заседание профильной комиссии по хирургии по сложившейся традиции проходило в рамках фестиваля.