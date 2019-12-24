Фестиваль

Хирурги Ингушетии приняли участие в VI Московском международном фестивале эндоскопии и хирургии

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Хирурги Ингушетии приняли участие в самом масштабном мероприятии в мире минимально-инвазивной хирургии — VI Московском международном фестивале эндоскопии и хирургии в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А. В. Вишневского.

Главный внештатный хирург Министерства здравоохранения Ингушетии, сообщила пресс-служба ведомства, Лиза Газдиева приняла участие в заседании профильной комиссии Минздрава РФ по хирургии.

Заседание профильной комиссии по хирургии по сложившейся традиции проходило в рамках фестиваля.

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