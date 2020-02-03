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Хава Могушкова стала лауреатом третьей степени конкурса патриотической песни «Красная гвоздика»

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17-летняя воспитанница Магасского культурно-технического центра Хава Могушкова стала лауреатом третьей степени конкурса патриотической песни «Красная гвоздика. Дети. Юные таланты» имени Иосифа Кобзона, сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Юная певица исполнила песню «Вальс белоснежных куполов», посвященную десантникам Великой Отечественной войны. Автор слов и музыки — ингушский бард Магомед Арчаков.

По словам автора, песня была написана еще в 2016 году, однако по некоторым причинам не могла на протяжении многих лет найти своего исполнителя. В конце прошлого года на одной из репетиций Хава поделилась с Магомедом Арчаковым своим твердым намерением принять участие в «Красной гвоздике» и победить.

«Хава сумела прочувствовать каждую нотку, прожить эту историю вместе с бойцами-десантниками сороковых военных лет», — рассказал Арчаков.

Отметим, что в творческой копилке Хавы Могушковой это не первая победа на всероссийских и международных парамузыкальных фестивалях.

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