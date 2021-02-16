Хава Колоева переизбрана руководителем ингушской региональной организации Всероссийского общества инвалидов

В своем докладе Колоева напомнила, что ИРО ВОИ включает в себя четыре районных и такое же количество городских организаций, в которых состоит 13123 человека. Главная их проблема — отсутствие помещений.

«Без поддержки со стороны властей, мы не в состоянии плодотворно осуществлять свою деятельность», — отметила она.

В то же время, организация принимает все меры, чтобы обратившиеся к ним люди не остались без внимания и возможной помощи.

Колоева поблагодарила руководителя Минтруда Хаджибекира Муталиева, министра здравоохранения республики Рукият Торшхоеву за то, что они идут навстречу, когда инвалидам необходимы санаторно-курортное лечение и медицинская помощь, в том числе, за пределами региона.

Спонсорскую помощь, чтобы люди с ограниченными возможностями могли принимать участие во всероссийских культурно-массовых и спортивных мероприятиях, оказывают также руководители ФСС и бюро МСЭ региона Руслан Дахкильгов и Магомед Алисханов.

«Несмотря на все трудности, уже более 27 лет ИРО ВОИ принимает участие в судьбе инвалидов», — подчеркнула Колоева, призвав власти к более продуктивному сотрудничеству.

Представитель управления внутренней политики администрации Главы и правительства республики Ахмедхан Чаниев, присутствовавший на мероприятии, пообещал довести просьбы представителей ИРО ВОИ до руководства республики и организовать встречу с представителями власти для обсуждения накопившихся вопросов.