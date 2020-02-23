Дзюдо

Хасан Халмурзиев — призер «Большого шлема» в Дюссельдорфе

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Ингушский дзюдоист Хасан Халмурзиев стал серебряным призером немецкого этапа «Большого шлема», который стартовал в Дюссельдорфе в пятницу, 21 февраля.

Как стало известно «Ингушетии», на пути ко второй ступени пьедестала почета чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро провел 6 схваток, успешно справившись с пятью соперниками. Стоит отметить, что во всех поединках Халмурзиев одержал чистые победы — иппоном.

Однако в финальном противостоянии с представителем Грузии Тато Григалашвии ингушскому дзюдоисту не удалось осуществить задуманное, в то время как его оппонент сумел выполнить бросок, отмеченный судьями оценкой ваза-ари, решив, таким образом, исход поединка.

Напомним, что турнир серии «Большого шлема» стартовал в Дюссельдорфе в пятницу. На немецкий татами вышли дзюдоистки трех категорий — 48, 52 и 57 кг и дзюдоисты в двух весах — 60 и 66 кг. В первый день соревнований бронзовые медали в копилку российской сборной принесли: Якуб Шамилов, выступавший в категории до 66 кг, представительница легчайшего веса, 48 кг, Сабина Гилязова и Анастасия Конкина в категории до 57 кг.

Накануне в борьбу за медали вступили спортсмены еще в четырех категориях: 63 и 70 кг у женщин и 73 и 81 кг — у мужчин. Правда, взойти на пьедестал почета удалось лишь Хасану Халмурзиеву.

Сегодня, в заключительный день состязаний, будут определены медалисты в категориях 78 и свыше 78 кг у представительниц прекрасной половины человечества, и 90, 100 и свыше 100 кг — у мужчин.

По информации пресс-службы Федерации дзюдо России, сборная нашей страны в Дюссельдорфе представлена семью дзюдоистами и десятью дзюдоистками. Сегодня в споре за право стать лучшими в своих весовых категориях примут участие 6 россиян — 2 мужчин и 4 женщины.

Что же касается медального зачета, то на данный момент абсолютными лидерами турнира являются родоначальники дзюдо — японцы, в их копилке 6 золотых и 1 серебряная медаль. На втором месте представители Франции, замыкает тройку лидеров сборная Грузии. Российская команда пока находится на пятом месте.

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