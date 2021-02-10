Финансы

Гуцериевы продают один из крупнейших негосударственных фондов

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Холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции», принадлежащий семье Гуцериевых готовится к крупной финансовой сделке. Известный ингушский олигарх Михаил Гуцериев и совладелец в бизнесе его сын Саид Гуцериев намерены продать НПФ «Сафмар» группе «Регион» — «Россиум».

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к обеим сторонам сделки. Стоимость сделки не называется, но ранее фигурировала сумма в диапазоне от 25 до 30 млрд руб.

Возможным покупателем фонда газета называет Сергея Сударикова, мажоритарного акционера группы «Регион» и владельца инвесткомпании «Ленинградское адажио».

По информации РБК, сейчас в пенсионный дивизион группы входят шесть НПФ, их суммарные активы составляли 610 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» (по данным на конец третьего квартала 2020 года). В случае удачного завершения сделки они вырастут до почти 900 млрд руб., уступив по этому показателю только активам пенсионной группы Газпромбанка (чуть меньше 1,2 трлн руб.).

Агентство со ссылкой на гендиректора консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, называет готовящуюся сделку крупнейшей за всю историю российской системы негосударственных пенсионных фондов.

«Он отметил, что покупка «Сафмара» фактически означает завершение процесса перехода пенсионных фондов от частных владельцев к собственникам, близким к государству», — пишет РБК.

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