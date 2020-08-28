ДТП

Грузовая «Газель» и иномарка столкнулись в Ингушетии, есть погибший и пострадавшие

0

Один человек погиб, трое госпитализированы в больницу в результате ДТП с участием двух автомобилей на федеральной трассе, сообщили газете «Ингушетия» в аварийно-спасательной службе региона.

«28 августа примерно в 4:45 на 595 км федеральной автодороге «Кавказ» произошла авария с участием автомобилей «Газели» и «Mercedes». На место происшествия выезжал поисково-спасательный отряд «Эрши», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что в результате столкновения водитель «Газели» погиб, пассажирка грузовика, , водитель иномарки и его пассажир с различными травмами доставлены в Сунженскую районную больницу.

Дорожные инспекторы выясняют обстоятельства и причины ДТП.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Фестиваль уличного кино» пройдет в Летнем амфитеатре Назрани
В Ингушетии планируется строительство водозабора на реке Асса и очистных сооружений в городе Сунже
Ингушская прокуратура добилась закрытия 14 сайтов с уроками по изготовлению оружия
Правоохранителями Ингушетии уличена в мошенничестве на более чем 1 млн руб. предпринимательница из Чечни
Победители соревнований по велосипедному спорту определились в городе Карабулаке Ингушетии
Почти 100 граммов марихуаны изъято у двух жителей Ингушетии
Представители Ингушетии примут участие в этнокультурном форуме «Живые традиции»
В Ингушетии проходит выставка из цикла «Горные орлы», посвященная полному георгиевскому кавалеру Ахмеду Мальсагову
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев отличился голом в гостевом матче «Спартака» против «Ротора»
7 лет назад погиб бывший секретарь Совбеза Ингушетии, Герой России Ахмед Котиев
Любителей военной истории из Ингушетии приглашают вступить в Российское военно-историческое общество

Главное

Яндекс.Метрика

 