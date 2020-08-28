Грузовая «Газель» и иномарка столкнулись в Ингушетии, есть погибший и пострадавшие
Один человек погиб, трое госпитализированы в больницу в результате ДТП с участием двух автомобилей на федеральной трассе, сообщили газете «Ингушетия» в аварийно-спасательной службе региона.
«28 августа примерно в 4:45 на 595 км федеральной автодороге «Кавказ» произошла авария с участием автомобилей «Газели» и «Mercedes». На место происшествия выезжал поисково-спасательный отряд «Эрши», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что в результате столкновения водитель «Газели» погиб, пассажирка грузовика, , водитель иномарки и его пассажир с различными травмами доставлены в Сунженскую районную больницу.
Дорожные инспекторы выясняют обстоятельства и причины ДТП.