Грэпплер Ислам Евлоев из клуба «Чингиз» стал победителем турнира в Дагестане

Как сообщил «Ингушетии» руководитель клуба Джабраил Барахоев, на пути к высшей ступени пьедестала почета борец успешно справился со всеми своими соперниками. «Ислам одержал уверенную победу в категории до 77 кг и стал обладателем чемпионского пояса», - сказал он.

Отметим, что открытый турнир по грэпплингу «Супер-схватки» памяти имама Шамиля в Махачкале собрал участников из Дагестана и других регионов России. Помимо традиционных медалей, грамот и кубков, чемпионы турнира стали обладателями уникальных поясов.

Напомним, что грэпплинг является видом спортивных единоборств, совмещающим в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов.