Коронавирус

Граждане смогут обращаться круглосуточно в единую службу оперативной помощи при COVID-19 по бесплатному номеру «122»

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В России введен бесплатный номер «122» единой службы оперативной помощи при COVID-19, сообщает портал гарант. ру.

Михаил Мишустин подписал постановление, которое обязывает операторов связи обеспечить бесплатный вызов на единый телефонный номер «122» для вопросов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Постановление Правительства РФ от 18 января 2021 г. № 111 вступит в силу со дня официального опубликования.

По указанному номеру можно будет обращаться круглосуточно в единую службу оперативной помощи при COVID-19. Экстренная служба поможет организовать оперативную маршрутизацию обращений в поликлиники, на станции скорой помощи и в другие службы.

Напомним, что на короткий номер «122» в России можно было звонить бесплатно уже с ноября прошлого года, однако правительственное решение позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность осуществления круглосуточных бесплатных звонков в указанную службу помощи.

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