Кредит

Гражданам, чей доход сократился более чем на 30%, предоставят каникулы по потребительским и ипотечным кредитам

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Президент России в связи с распространением коронавирусной инфекции предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам граждан.

«Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», — отметил Владимир Путин.

По его словам, если человек попал в сложную жизненную ситуацию и его месячный доход сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его без всяких штрафных санкций.

Также глава государства дал поручение Банку России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей. По его словам, если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то в этом случае гражданин не должен попадать в тупик, становясь заложником требований кредиторов.

«Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной. Прошу правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу», — сказал Президент.

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