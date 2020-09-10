Готовится к изданию первый в истории региона красочный альбом «Изобразительное искусство Ингушетии»

Как сообщила пресс-служба музея, альбом выйдет в рамках празднования 250-летия единения Ингушетии и России.

Сотрудники музея подготовили материалы — фотографии и биографические справки о 88 художниках и мастерах изобразительного искусства. Со списком можно ознакомиться на сайте.

«Если у вас есть дополнительная информация или дополнения к списку по художникам, просим вас обращаться в Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии к главному научному сотруднику Алмазовой Лейле Ахмедовне», — сказано в релизе.

Телефон для справок: 8(8734)44-48-56.