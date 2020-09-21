Государство и НКО могут оказывать общественные услуги на равных правах

Но попасть в реестр могут только те социально ориентированные НКО, которые успешно реализовали приоритетные проекты по развитию гражданского общества с использованием грантов Президента РФ.

Как сообщает «Российская газета», требующийся от участников социального рынка перечень предоставляемых услуг достаточно широк.

«Он включает социальное обслуживание граждан, оказание социальной помощи, содействие в трудоустройстве инвалидам, гражданам пожилого возраста, людям в трудной жизненной ситуации, профилактику детской безнадзорности, социального сиротства, семейное устройство детей-сирот, организацию отдыха и оздоровления детей, профилактику социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании и многое другое», — пишет издание.

Законом также оговаривается условие, которое может стать препятствием для занесения НКО в реестр: организация никаким образом не должна относиться к иностранным агентам и у нее не должно быть задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным российским законодательством обязательным платежам.

Новое положение в законе дает НКО возможность в приоритетном порядке получать дополнительные меры поддержки, в числе которых особый доступ к бюджетным средствам.

«Таким организациям, например, могут предоставляться на более длительный срок государственные субсидии. Фактически государство приглашает их к равноправному участию в оказании общественно значимых услуг наравне с государственными учреждениями», — пишет «РГ».

В законе говорится, что срок включения в реестр исполнителей общественно полезных услуг — два года, после чего некоммерческая организация вновь может получить этот статус также в упрощенном порядке.