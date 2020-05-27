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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии отметил свое 27-летие

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Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов поздравил коллектив Государственного музея изобразительных искусств республики с 27-летием основания учреждения, сообщила пресс-служба ведомства.

Министр поблагодарил директора музея Любовь Тумгоеву и весь коллектив за многолетний созидательный труд и вклад в сохранение историко-культурного наследия нашего региона и пожелал музею процветания и новых проектов в сфере культуры, а его сотрудникам — профессиональных успехов, благополучия, мира и здоровья.

Напомним, Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии был создан согласно Постановлению Совета министров республики от 27 мая 1993 года № 36 «Об образовании новых и придании государственного республиканского статуса ряду существующих учреждений культуры».

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