Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии отметил свое 27-летие

Министр поблагодарил директора музея Любовь Тумгоеву и весь коллектив за многолетний созидательный труд и вклад в сохранение историко-культурного наследия нашего региона и пожелал музею процветания и новых проектов в сфере культуры, а его сотрудникам — профессиональных успехов, благополучия, мира и здоровья.

Напомним, Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии был создан согласно Постановлению Совета министров республики от 27 мая 1993 года № 36 «Об образовании новых и придании государственного республиканского статуса ряду существующих учреждений культуры».