Государственные унитарные предприятия Ингушетии закупили крупный и мелкий рогатый скот

Подведомственные республиканскому Минсельхозу госпредприятия, в соответствии с поручением Главы региона Махмуд-Али Калиматова, закупили поголовье крупного рогатого скота и овец в общем количестве 3620 голов, в том числе:

ГУП «Зори Кавказа» — 500 голов овец,

ГУП «Малгобекское» — 100 голов КРС,

ГУП «Беркат» — 300 голов овец и 20 голов КРС,

ГУП «Алхан-Чуртское» — 100 голов КРС,

ГУП «Насыр-Кортское» — 500 голов овец,

ГУП «С. Орджоникидзе» — 500 голов овец,

ГУП «Магас» — 100 голов КРС,

ГУП «Дружба» — 500 голов овец,

ГУП «Карабулакское» — 500 голов овец,

ГУП ОПХ «Нестеровское» — 500 голов овец.

Заблаговременно во всех хозяйствах были проведены работы по подготовке животноводческих объектов, заготовлены необходимые корма и укомплектованы обслуживающим персоналом.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба республиканского аграрного ведомства, в настоящее время все поголовье поставлено на ветеринарный карантин. Также в соответствии с нормами проводится работа по налаживанию в хозяйствах учета и отчетности.