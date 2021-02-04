Здравоохранение

Государственные медучреждения Ингушетии прошли регистрацию в системе мониторинга движения и маркировки лекарств

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108 медицинских и фармацевтических организаций Ингушетии зарегистрировались в системе мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до потребителя с использованием маркировки.

Об этом сообщила вице-премьер Марьям Амриева на совещании в режиме видеоконференцсвязи под руководством министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Общее количество медицинских и фармацевтических организаций, подлежащих регистрации, в республике — 197. Регистрацию прошли 46 (из 75) аптек, а также все 30 государственных медучреждения (всего около 60%).

В ходе плановых проверок выявлены лицензиаты, не осуществляющие заявленную деятельность по адресам, указанным в лицензиях. За последнее время в целях актуализации данных из реестра удалены 39 лицензий.

На данный момент предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований по отсутствию регистрации в системе, отслеживающей движения препаратов от производителя до потребителя с использованием маркировки (кодификации) и идентификации упаковок направлены 114 лицензиатам.

«Важно отметить, что каждый желающий сможет лично убедиться в легальности приобретаемого лекарственного препарата благодаря новому приложению «Проверка маркировки товаров», доступному на мобильных платформах Play Market и App Store. При выявлении нарушений можно подать жалобу в надзорный орган», — отметила вице-премьер.

Автоматизированная система была внедрена в целях эффективного контроля качества данных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных лекарственных средств. Проект относится к основному направлению стратегического развития России «Здравоохранение» — «Лекарства. Качество и безопасность».

По итогам заседания Мурашко была поставлена задача, обеспечить готовность информационных систем к взаимодействию с ФГИС МДПЛ до 1 июля текущего года, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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