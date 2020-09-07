Государственная филармония Ингушетии набирает художественный персонал
В Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева проходит конкурс на должностные вакансии художественного персонала, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
В учреждение требуются вокалист, артист мужского ансамбля, артистка женской вокальной группы, конферансье концертных программ.
Также в филармонии ведётся набор профессиональных музыкантов в оркестр народных инструментов по классу национальная гармоника, струнные народные инструменты, ударные установки.
Требования к претендентам: хороший музыкальный слух и музыкальная память, хорошие природные вокальные данные, с приятным тембром голоса и четкой дикцией, владение русским и ингушским языками.
Телефон для справок: 8-928-299-55-50.