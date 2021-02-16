Государственная архивная служба Ингушетии подведет итоги работы за прошлый год
18 февраля состоится итоговая коллегия Государственной архивной службы Республики Ингушетия, сообщает пресс-служба ведомства.
Мероприятие пройдет в зале заседаний Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, по адресу: г. Магас, улица Д. Мальсагова, 11.
В повестке дня — подведение итогов работы Государственной архивной службы Республики Ингушетия за 2020 год и задачи на 2021 год.
Начало мероприятия — в 11:00.