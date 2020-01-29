Госпредприятия Ингушетии в текущем году начнут выращивать овощи открытого грунта

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Минсельхоз Ингушетии намерен весной 2020 года впервые начать выращивать овощи и бахчевые открытого грунта в сельскохозяйственных госпредприятиях и построить в районах республики магазины для их продажи по низким ценам, сообщил министр сельского хозяйства региона Магамед Гагиев.

«Мы намерены в этом году сделать упор на развитие овощеводства. Крупнейший в регионе агрохолдинг «Сунжа», который сейчас работает на площади 10 га, до конца этого года откроет вторую очередь на площади 20 га. Также мы впервые выделим в сельскохозяйственных госпредприятиях участки для выращивания овощей в открытом грунте. Весной мы приступим к подготовке земли и посадке овощей и бахчевых, это огурцы, помидоры, капуста, морковь и свекла», — сказал Гагиев, уточнив, что вся производимая продукция будет продаваться внутри региона и по низким ценам.

В Ингушетии в промышленных масштабах овощи производит единственное предприятие — агрокомплекс «Сунжа». Как сообщил гендиректор предприятия, в 2019 году в агрокомплексе было собрано более 3,5 тыс. тонн томатов и около 3 тыс. тонн кабачков. В будущем предприятие намерено также выращивать огурцы, болгарский перец, баклажаны и зелень.

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