Гособвинение просит по восемь лет колонии​ для фигурантов дела об избиении семилетней девочки​ в Ингушетии

В ходе пятничного ​ заседания гособвинение запросило для тети девочки​ по отцовской линии Ганиевой восемь лет колонии общего режима,​ её гражданского супруга, бывшего полицейского ​ лишение свободы сроком на восемь лет строго режима.

При этом женщина сотрудничала со следствием, она полностью признала свою вину в истязаниях семилетнего ребенка, но обвиняемый — нет.

Макка Ганиева находится под стражей, а ее сожитель — под подпиской о не выезде.

Обвинительный приговор по делу, предположительно, объявят​ через две недели.

Напомним, по данным пресс-службы республиканской прокуратуры, их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее психическое расстройство, в отношении малолетнего, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, женщина в декабре 2018 года поселила свою 7-летнюю племянницу по месту своего жительства в городе Сунжа, где она проживала с сожителем и двумя малолетними детьми. С декабря 2018 по июль 2019 года она и ее сожитель систематически избивали девочку, даже за совершение незначительных провинностей.

Девочке были нанесены тяжелые травмы, которые впоследствии привели к ампутации части правой руки. От систематических физических страданий у ребенка развилось психическое расстройство.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Сунженский районный суд республики для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратурой​ была организована проверка своевременности и полноты проводимой работы органами системы профилактики с семьей ребенка. По ее результатам в адрес должностных лиц ряда ведомств внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, они привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что 4 июля минувшего года в детскую клиническую больницу​ Ингушетии​ привезли семилетнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной рук. Местные врачи провели операцию по спасению сосудов кистей рук. На следующий день ее перевезли на лечение в Москву. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии при обследовании выявились старые переломы ребер и травма позвоночника. 7 августа девочке ампутировали правую кисть и предплечье.

В избиении ребенка обвиняется тетя по отцовской линии. Родные дети арестованной находятся в детском реабилитационном центре.

В середине августа биологическая мать искалеченной девочки потребовала вернуть ей ребенка. В конце октября уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила о приостановлении в суде дела о лишении родительских прав родной матери истерзанной девочки. Она признана законным представителем ребенка.

После выписки из больницы девочка переехала с матерью в Магас.

Сожитель обвиняемой — прапорщик полиции — приказом руководителя отдела полиции Сунженского района был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

1 сентября Аиша пошла​ в первый класс в одну из школ в столице республики