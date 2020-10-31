Гособвинение просит по восемь лет колонии для фигурантов дела об избиении семилетней девочки в Ингушетии
Прокурор попросил Сунженский районный суд назначить по восемь лет колонии Макке Ганиевой и её сожителю, обвиняемых в истязаниях малолетней племянницы Аиши Ажиговой, которой в последующем ампутировали правую кисть и предплечье, передал корреспондент газеты «Ингушетия».
В ходе пятничного заседания гособвинение запросило для тети девочки по отцовской линии Ганиевой восемь лет колонии общего режима, её гражданского супруга, бывшего полицейского лишение свободы сроком на восемь лет строго режима.
При этом женщина сотрудничала со следствием, она полностью признала свою вину в истязаниях семилетнего ребенка, но обвиняемый — нет.
Макка Ганиева находится под стражей, а ее сожитель — под подпиской о не выезде.
Обвинительный приговор по делу, предположительно, объявят через две недели.
Напомним, по данным пресс-службы республиканской прокуратуры, их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее психическое расстройство, в отношении малолетнего, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, женщина в декабре 2018 года поселила свою 7-летнюю племянницу по месту своего жительства в городе Сунжа, где она проживала с сожителем и двумя малолетними детьми. С декабря 2018 по июль 2019 года она и ее сожитель систематически избивали девочку, даже за совершение незначительных провинностей.
Девочке были нанесены тяжелые травмы, которые впоследствии привели к ампутации части правой руки. От систематических физических страданий у ребенка развилось психическое расстройство.
Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Сунженский районный суд республики для рассмотрения по существу.
Кроме того, прокуратурой была организована проверка своевременности и полноты проводимой работы органами системы профилактики с семьей ребенка. По ее результатам в адрес должностных лиц ряда ведомств внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, они привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что 4 июля минувшего года в детскую клиническую больницу Ингушетии привезли семилетнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной рук. Местные врачи провели операцию по спасению сосудов кистей рук. На следующий день ее перевезли на лечение в Москву. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии при обследовании выявились старые переломы ребер и травма позвоночника. 7 августа девочке ампутировали правую кисть и предплечье.
В избиении ребенка обвиняется тетя по отцовской линии. Родные дети арестованной находятся в детском реабилитационном центре.
В середине августа биологическая мать искалеченной девочки потребовала вернуть ей ребенка. В конце октября уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила о приостановлении в суде дела о лишении родительских прав родной матери истерзанной девочки. Она признана законным представителем ребенка.
После выписки из больницы девочка переехала с матерью в Магас.
Сожитель обвиняемой — прапорщик полиции — приказом руководителя отдела полиции Сунженского района был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
1 сентября Аиша пошла в первый класс в одну из школ в столице республики