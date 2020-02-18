Закон

Госдума России приняла закон об обеспечении школьников горячим питанием

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Государственная Дума во вторник приняла закон, направленный на реализацию Послания Президента России — об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Госдума приняла закон о качественном и здоровом питании школьников. Президент России Владимир Владимирович Путин ко второму чтению внес в него поправку, что обеспечение горячим питанием всех учащихся начальной школы должно быть обязательным и бесплатным. Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей», — отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Норма о горячем питании вступит в силу с 1 сентября 2020 года. Но на местах организация горячего питания будет осуществляться поэтапно, в зависимости от наличия и готовности школьных столовых и комбинатов питания. Полная готовность должна быть обеспечена до 1 сентября 2023 года.

После голосования Володин напомнил, что «до последнего те, от кого зависело это решение в правительстве, выступали против его принятия, потому что затраты на реализацию реально большие». Более 40 миллиардов рублей на будущий год необходимо для того, чтобы норма закона о горячем питании была реализована.

«Давайте поблагодарим Президента, без его решения ничего бы у нас с вами не получилось», — сказал спикер Госдумы, подчеркнув, что именно позиция Владимира Путина предопределила принятие закона.

В релизе отмечается, что закон содержит норму прямого действия об обязательности бесплатного горячего питания для учащихся начальной школы. Все, кто учится в государственных и муниципальных школах, с первого по четвертый класс должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием.

Финансировать школьное питание планируется за счет ассигнований федерального, регионального, местных бюджетов и иных источников, предусмотренных законодательством.

На софинансирование организации такого питания региональным бюджетам могут предоставляться федеральные субсидии. Порядок и условия их распределения определит правительство. В 2020 году на эти цели планируется выделить 21 млрд рублей. Такое решение будет принято при корректировке бюджета по итогам Послания Президента России Федеральному собранию.

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