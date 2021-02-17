Семья

Госдума расширила право многодетных родителей на ежегодный отпуск в удобное для них время

0

В среду третье, окончательное чтение прошли поправки в Трудовой кодекс России, которые расширяют право многодетных родителей на получение в приоритетном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, сообщается на сайте Госдумы.

«Преимущественное право на отпуск распространится на работников с тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему — не больше 14 лет», — отмечал ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в настоящее время это касается только многодетных работников, чьи дети не старше 12 лет.

Решение, принятое Госдумой, по словам Володина, «позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе».

Отметим, что Ингушетия входит в тройку регионов-лидеров, где семьи чаще всего становятся многодетными.

По данным Росстата на конец сентября 2020 года, наибольший суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей отмечается в Чечне (в среднем 1,33 на одну женщину), Тыве (1,13) и Ингушетии (1,04). Далее идут — Алтай (0,79) и Ненецкий автономный округ (0,71).

В свою очередь, наименьшие цифры (0,21) характерны для Мордовии, Севастополя, Ленинградской, Смоленской, Воронежской и Белгородской областей.

Примечательно, что в среднем по России такой коэффициент составляет 0,33, в Москве — 0,24.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобеке будет работать мобильная приемная Президента России
К 4 годам колонии строгого режима за наркотики приговорили ранее 9 раз судимого жителя Ингушетии
Во второй школе сельского поселения Экажево прошла лекция «Черная среда 1944 года»
В рамках декады ингушского языка состоялась презентация новой интеллектуальной игры
В Ингушетии загорелся частный дом, пострадавших нет
Музей Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии откроет свои двери для посетителей 23 февраля
РСПК провела акцию «Зажги свое сердце» для онкобольных детей
Ингушский селекционер-любитель Абас Матиев вырастил самую тяжёлую в России свеклу
В Назрановском районе прошла проверка водных объектов на готовность к паводковому периоду 2021 года
В Ингушетии стартовала декада ингушского языка и литературы
В Минтруда Ингушетии прошла итоговая коллегия

Главное

Яндекс.Метрика

 