Госдума расширила право многодетных родителей на ежегодный отпуск в удобное для них время

«Преимущественное право на отпуск распространится на работников с тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему — не больше 14 лет», — отмечал ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в настоящее время это касается только многодетных работников, чьи дети не старше 12 лет.

Решение, принятое Госдумой, по словам Володина, «позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе».

Отметим, что Ингушетия входит в тройку регионов-лидеров, где семьи чаще всего становятся многодетными.

По данным Росстата на конец сентября 2020 года, наибольший суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей отмечается в Чечне (в среднем 1,33 на одну женщину), Тыве (1,13) и Ингушетии (1,04). Далее идут — Алтай (0,79) и Ненецкий автономный округ (0,71).

В свою очередь, наименьшие цифры (0,21) характерны для Мордовии, Севастополя, Ленинградской, Смоленской, Воронежской и Белгородской областей.

Примечательно, что в среднем по России такой коэффициент составляет 0,33, в Москве — 0,24.