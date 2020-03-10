Конституция

Госдума приняла в основном чтении законопроект о поправке к Конституции России

0

Государственная Дума приняла во втором — основном — чтении законопроект о поправке к Конституции России, сообщает ТАСС.

Проект закона включает в себя положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке. Предусмотрен и особый порядок вступления этих положений в силу.

За данное решение проголосовали 382 депутата, против не выступил никто, 44 воздержались.

Первая часть законопроекта включает непосредственно поправки в Конституцию, в главы с третьей по восьмую. Первая, вторая и девятая главы Основного закона остаются без изменений, как и преамбула.

Третье чтение законопроекта может состояться уже завтра, 11 марта, в тот же день документ отправят в Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой, его направят на рассмотрение представительных органов субъектов России.

Изменения в Конституцию будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. При этом минимальный порог явки не установлен, профильный комитет нижней палаты ранее отклонил соответствующую поправку.

В соответствии с поступившей во вторник утром поправкой, дата голосования будет определена указом Президента. Ранее предполагалось, что оно пройдет 22 апреля. При этом условием для его проведения является положительное заключение Конституционного суда России о соответствии законопроекта о поправке к Конституции положениям глав 1, 2 и 9 Основного закона, которые являются неприкосновенными. Таким образом, нормы о голосовании вступят в силу только в случае положительного решения КС.

Подготовка и проведение общероссийского голосования возложено на избирательные комиссии всех уровней во главе с Центризбиркомом. Комиссия, в частности, должна утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. Наблюдатели будут назначаться Общественной палатой России и региональными общественными палатами. Как разъясняли в ЦИК, они смогут направлять своих наблюдателей, а также наблюдателей от партий, которые изъявят такое желание.

Одобренные поправки предусматривают и механизм информационно-разъяснительной работы: со дня официального опубликования президентского указа о назначении голосования и до дня обнародования его результатов определенные законодательством государственные СМИ безвозмездно предоставляют ЦИК России и региональным избиркомам эфирное время и печатную площадь.

Центризбирком должен будет определить результаты общероссийского голосования в течение пяти дней после его проведения и официально опубликовать их в течение трех дней со дня принятия такого решения. В случае одобрения изменений в основной закон на голосовании они вступят в силу сразу после официального опубликования его результатов.

Президент в свою очередь издает указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками и указанием даты вступления их в силу. Новая редакция Основного закона будет опубликована сразу после обнародования результатов общероссийского голосования.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ансамбль «Ингушетия» и Сибирский русский хор представят совместную программу в Москве
Тамерлан Дзауров завоевал путевку на первенство России
Депутат Валентина Терешкова предложила снять ограничения на число президентских сроков
Мухаммед Дзангиев выступит на всероссийских соревнованиях по ММА
Заканчивается прием заявок на всероссийский конкурс для школьников «Правнуки победителей»
В Ингушском государственном университете прошло мероприятие «День карьеры»
В виртуальном концертном зале Ингушетии состоится концерт Российского молодёжного симфонического оркестра
Более 800 детей-инвалидов в Ингушетии получили бесплатную помощь дантиста благодаря гранту «Машука»
Ректор исламского института в Ингушетии выступил за внесение в преамбулу Конституции России слова «Бог»
Минкультуры Ингушетии приглашает молодежь республики к участию в фестивале-конкурсе песен военных лет «Поем о Победе»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий в Назрани проходит выставка «Галерея знаменитых женщин Ингушетии»

Главное

Яндекс.Метрика

 