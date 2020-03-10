Госдума приняла в основном чтении законопроект о поправке к Конституции России

Проект закона включает в себя положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке. Предусмотрен и особый порядок вступления этих положений в силу.

За данное решение проголосовали 382 депутата, против не выступил никто, 44 воздержались.

Первая часть законопроекта включает непосредственно поправки в Конституцию, в главы с третьей по восьмую. Первая, вторая и девятая главы Основного закона остаются без изменений, как и преамбула.

Третье чтение законопроекта может состояться уже завтра, 11 марта, в тот же день документ отправят в Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой, его направят на рассмотрение представительных органов субъектов России.

Изменения в Конституцию будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. При этом минимальный порог явки не установлен, профильный комитет нижней палаты ранее отклонил соответствующую поправку.

В соответствии с поступившей во вторник утром поправкой, дата голосования будет определена указом Президента. Ранее предполагалось, что оно пройдет 22 апреля. При этом условием для его проведения является положительное заключение Конституционного суда России о соответствии законопроекта о поправке к Конституции положениям глав 1, 2 и 9 Основного закона, которые являются неприкосновенными. Таким образом, нормы о голосовании вступят в силу только в случае положительного решения КС.

Подготовка и проведение общероссийского голосования возложено на избирательные комиссии всех уровней во главе с Центризбиркомом. Комиссия, в частности, должна утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. Наблюдатели будут назначаться Общественной палатой России и региональными общественными палатами. Как разъясняли в ЦИК, они смогут направлять своих наблюдателей, а также наблюдателей от партий, которые изъявят такое желание.

Одобренные поправки предусматривают и механизм информационно-разъяснительной работы: со дня официального опубликования президентского указа о назначении голосования и до дня обнародования его результатов определенные законодательством государственные СМИ безвозмездно предоставляют ЦИК России и региональным избиркомам эфирное время и печатную площадь.

Центризбирком должен будет определить результаты общероссийского голосования в течение пяти дней после его проведения и официально опубликовать их в течение трех дней со дня принятия такого решения. В случае одобрения изменений в основной закон на голосовании они вступят в силу сразу после официального опубликования его результатов.

Президент в свою очередь издает указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками и указанием даты вступления их в силу. Новая редакция Основного закона будет опубликована сразу после обнародования результатов общероссийского голосования.