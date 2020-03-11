Конституция

Госдума приняла в окончательном чтении закон о поправке к Конституции России

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Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении внесенный Президентом Владимиром Путиным закон о поправке к Конституции России.

За принятие проголосовало 383 депутата, 43 воздержались, ноль — против. К закону поступили около 390 поправок, сказал ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает «Интерфакс».

Поправки были подготовлены по большей части специальной рабочей группой, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели, эксперты. Значительную часть поправок внес в нижнюю палату парламента глава государства.

Закон предусматривает, что изменения в Конституцию России считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан страны, принявших участие в общероссийском голосовании.

Еще одна поправка указывает, что общероссийское голосование по поправке к Основному Закону может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда России на закон.

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