Госдума планирует дать право многодетным семьям на компенсацию в размере стоимости жилья взамен земельного участка

В Госдуму поступил законопроект о внесении изменений в Земельный и Жилищный кодексы РФ, которыми предлагается предоставить органам государственной власти субъектов России возможность выплачивать гражданам, имеющим трех и более детей, с их согласия денежную компенсацию стоимости жилого помещения, расположенного на земельном участке для ИЖС, взамен предоставления им бесплатного земельного участка в собственность.

Напомним, согласно подпункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ, многодетной семье предоставляется земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа в порядке, устанавливаемом органами государственной власти субъектов РФ. При этом органами госвласти субъектов РФ, в том числе, может быть установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.

В ряде регионов в качестве альтернативной меры многодетным гражданам предоставляется единовременная социальная выплата на приобретение либо строительство жилого помещения взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данная практика особенно актуальна для тех субъектов Российской Федерации, в которых отсутствуют финансовые средства на формирование земельных участков, строительство транспортной, инженерной инфраструктур и имеется проблема недостаточного количества свободных земельных участков.