ДТП

Госавтоинспекторы Ингушетии выясняют обстоятельства ДТП с участием двух пожилых водителей

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Накануне на федеральной автодороге «Кавказ» в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района произошло столкновение автомашины ВАЗ-2110 под управлением 67-летнего жителя Ингушетии с автомобилем «Тойота Камри», за рулем которой находился 60-летний житель Грозного.

В результате аварии оба водителя и пассажир иномарки «Тойота Камри» с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства ДТП. Автомашины доставлены на штрафстоянку ОМВД России по Назрановскому району.

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