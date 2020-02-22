Госавтоинспекторы Ингушетии выясняют обстоятельства ДТП с участием двух пожилых водителей

В результате аварии оба водителя и пассажир иномарки «Тойота Камри» с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства ДТП. Автомашины доставлены на штрафстоянку ОМВД России по Назрановскому району.