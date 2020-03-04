Безопасность

Госавтоинспекторы Ингушетии проверили водителей на соблюдение правил перевозки детей

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Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Назрани совместно с сотрудниками отдела пропаганды Госавтоинспекции на участке автодороги «Назрань-Кантышево», где недавно в ДТП погиб ребенок, провели профилактическое мероприятие по правилам перевозки детей.

В рамках мероприятия полицейские осуществляли контроль за правилами перевозки детей в салоне автомобилей. Автоинспекторы вручали водителям памятки, а также напомнили, что детское автокресло — это не единственное условие безопасности ребенка при поездке в автомобиле, говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.

Отмечается, что в период проведения мероприятия, нарушений правил перевозки детей выявлено не было.

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