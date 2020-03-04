Госавтоинспекторы Ингушетии проверили водителей на соблюдение правил перевозки детей

В рамках мероприятия полицейские осуществляли контроль за правилами перевозки детей в салоне автомобилей. Автоинспекторы вручали водителям памятки, а также напомнили, что детское автокресло — это не единственное условие безопасности ребенка при поездке в автомобиле, говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.

Отмечается, что в период проведения мероприятия, нарушений правил перевозки детей выявлено не было.