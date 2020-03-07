Госавтоинспекторы Ингушетии поздравили женщин-водителей и напомнили о необходимости соблюдения ПДД

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Карабулаку совместно с общественником территориального отдела полиции успешно справились с приятной и почетной миссией — вместо дежурной проверки документов в преддверии праздника 8 марта они останавливали машины, чтобы подарить сидящим за рулем женщинам цветы, говорится в релизе.

Оставив хорошее впечатление, автоинспекторы не забыли напомнить водительницам о необходимости соблюдения ПДД и применения специальных удерживающих устройств, при перевозке маленьких пассажиров. В свою очередь, автоледи искренне благодарили полицейских и представителя общественности за неожиданный и приятный сюрприз.