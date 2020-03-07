Праздник

Госавтоинспекторы Ингушетии поздравили женщин-водителей и напомнили о необходимости соблюдения ПДД

0

В честь Международного женского дня дорожные полицейские подняли настроение жительницам город Карабулака Ингушетии, а также напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Карабулаку совместно с общественником территориального отдела полиции успешно справились с приятной и почетной миссией — вместо дежурной проверки документов в преддверии праздника 8 марта они останавливали машины, чтобы подарить сидящим за рулем женщинам цветы, говорится в релизе.

Оставив хорошее впечатление, автоинспекторы не забыли напомнить водительницам о необходимости соблюдения ПДД и применения специальных удерживающих устройств, при перевозке маленьких пассажиров. В свою очередь, автоледи искренне благодарили полицейских и представителя общественности за неожиданный и приятный сюрприз.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов обратился к Любимовой с просьбой помочь Ингушетии со строительством драмтеатра
Силовики проверяют точки реализации ювелирных изделий в крупнейших торговых центрах в Ингушетии
Глава МВД по Ингушетии поздравил матерей и вдов погибших сотрудников с 8 марта
Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в превышении полномочий экс-заместителя мэра Назрани
Росгвардейцы Ингушетии призвали студентов игнорировать призывы глашатаев экстремизма и терроризма
Специалисты из Ставрополя оценили работу коллег Россельхозцентра Ингушетии по производству полезных насекомых
Для мониторинга ситуации с коронавирусной инфекцией в Ингушетии создан оперативный штаб
В Ингушетии доля женщин трудоспособного возраста на начало 2019 года составляла чуть более 57%
В Ингушетии женщины-полицейские к 8 марта посоревновались в стрельбе из боевого пистолета
Сотрудники краеведческого музея Ингушетии стали лауреатами конкурса «Литературный мир»
В Ингушетии ведется прием заявок на участие в фестивале-конкурсе песен военных лет «Поем о Победе»

Главное

Яндекс.Метрика

 