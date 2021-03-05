Госавтоинспекторы Ингушетии поздравили автолюбительниц с наступающим праздником весны

Инспекторы вручали женщинам цветы и праздничные открытки, с пожеланиями всегда оставаться культурными и вежливыми за рулем автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В свою очередь, автолюбительницы благодарили сотрудников УГИБДД за поздравления и признавались, что получить такое поздравление в канун праздника очень приятно. Также они обещали всегда соблюдать правила дорожного движения, говорится в релизе.