Праздник

Госавтоинспекторы Ингушетии поздравили автолюбительниц с наступающим праздником весны

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В рамках акции «8 Марта — в каждый дом» сотрудники Госавтоинспекции поздравили с наступающим Международным женским днем посетительниц МРЭО Ингушетии, которые пришли для регистрации своего автомобиля или получения водительского удостоверения.

Инспекторы вручали женщинам цветы и праздничные открытки, с пожеланиями всегда оставаться культурными и вежливыми за рулем автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В свою очередь, автолюбительницы благодарили сотрудников УГИБДД за поздравления и признавались, что получить такое поздравление в канун праздника очень приятно. Также они обещали всегда соблюдать правила дорожного движения, говорится в релизе.

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