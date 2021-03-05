Госавтоинспекторы Ингушетии поздравили автолюбительниц с наступающим праздником весны
В рамках акции «8 Марта — в каждый дом» сотрудники Госавтоинспекции поздравили с наступающим Международным женским днем посетительниц МРЭО Ингушетии, которые пришли для регистрации своего автомобиля или получения водительского удостоверения.
Инспекторы вручали женщинам цветы и праздничные открытки, с пожеланиями всегда оставаться культурными и вежливыми за рулем автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по республике.
В свою очередь, автолюбительницы благодарили сотрудников УГИБДД за поздравления и признавались, что получить такое поздравление в канун праздника очень приятно. Также они обещали всегда соблюдать правила дорожного движения, говорится в релизе.