Госавтоинспекторами Ингушетии по факту ДТП с участием подростка на скутере проводится проверка

В результате дорожного происшествия подросток с различными травмами госпитализирован в детское медицинское учреждение, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выехавшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Сунженский» установлено, что несовершеннолетний, двигаясь на мопеде, допустил нарушения, выразившиеся в отсутствии соответствующей экипировки и передвижении с выключенными световыми приборами. Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, нарушил ПДД при совершении маневра «обгон».

Сотрудниками полиции возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП России, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям виновника аварии.