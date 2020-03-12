Госавтоинспекторами Ингушетии по факту ДТП с участием подростка на скутере проводится проверка
Накануне вечером в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии 36-летний сельчанин, находясь за рулем машины ВАЗ-21124, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со скутером «Расер-110» под управлением 14-летнего местного жителя.
В результате дорожного происшествия подросток с различными травмами госпитализирован в детское медицинское учреждение, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Выехавшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Сунженский» установлено, что несовершеннолетний, двигаясь на мопеде, допустил нарушения, выразившиеся в отсутствии соответствующей экипировки и передвижении с выключенными световыми приборами. Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, нарушил ПДД при совершении маневра «обгон».
Сотрудниками полиции возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП России, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям виновника аварии.