Госавтоинспекция Ингушетии призывает водителей выбирать модель вождения, соответствующую погодным условиям

С наступлением неблагоприятных погодных условий необходимо быть предельно внимательными на дороге. Государственная инспекция безопасности дорожного движения Ингушетии обращается ко всем водителям быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Даже при отсутствии снега на дорогах, в нынешних погодных условиях есть риск попасть в ДТП из-за туманов и влажного дорожного покрытия. Резкие ускорения и торможения должны быть исключены из практики. Лучше уступить дорогу нетерпеливому автолюбителю, мечущемуся в пробке, чем долго и нудно заниматься разбором происшествия и восстановлением автомобиля, утешая себя мыслью о собственной правоте, отмечается в релизе.