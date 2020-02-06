Безопасность

Госавтоинспекция Ингушетии предупреждает о проведении операции «Ремень безопасности и детские удерживающие устройства»

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Госавтоинспекция Ингушетии предупреждает водителей о проведении с 5 по 14 февраля текущего года I этапа профилактической операции «Ремень безопасности и детские удерживающие устройства».

Мероприятие проводится в целях снижения уровня аварийности на дорогах и тяжести их последствий при ДТП, пресечения фактов управления транспортными средствами с нарушением правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Госавтоинспекция напоминает, что водители должны быть более внимательны при управлении транспортными средствами, особенно когда перевозят несовершеннолетних пассажиров.

Также в пресс-службе отметили, что статьей 12.6 КоАП России, за отсутствие ремней безопасности у водителя и пассажиров, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей, а частью 3 статьи 12.23 «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД» предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей.

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