Госархив Ингушетии посетила представитель Российского государственного архива научно-технической документации

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Государственный архив Ингушетии с рабочим визитом посетила советник Российского государственного архива научно-технической документации Наталия Селюкина, сообщает пресс-служба учреждения.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия в области архивного дела, в том числе выявления, сбора и использования документальных источников по истории Ингушетии.

И. о. руководителя Госархива Магомет Картоев отметил особую важность и значимость подобных встреч с целью дальнейшего двухстороннего сотрудничества. В качестве подарка гостье были вручены печатные издания архивной службы Ингушетии.

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