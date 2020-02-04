Госархив Ингушетии посетила представитель Российского государственного архива научно-технической документации

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия в области архивного дела, в том числе выявления, сбора и использования документальных источников по истории Ингушетии.

И. о. руководителя Госархива Магомет Картоев отметил особую важность и значимость подобных встреч с целью дальнейшего двухстороннего сотрудничества. В качестве подарка гостье были вручены печатные издания архивной службы Ингушетии.