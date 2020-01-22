Горсовет Карабулака и Ингушское отделение общества «Двуглавый орёл» заключили договор о сотрудничестве

Мероприятие состоялось в здании администрации Карабулака, сообщила пресс-служба мэрии города. Участие в нём приняли председатель горсовета Магомед Мартазанов, его заместитель Муса Аушев, руководитель ИРО общества «Двуглавый орёл» Магомет Батыров, его заместитель Курейш Мержоев, член общества Елена Азарова, заместитель председателя Народного собрания Ингушетии, атаман Окружного казачьего общества и Терского казачьего войска Василий Светличный, депутаты местного самоуправления.

В ходе встречи обсудили перс пективы сотрудничества Карабулакского горсовета и общества «Двуглавый орёл» в деле исторического просвещения. Василий Светличный отметил важность достигнутого соглашения.

«Здесь собрались люди по зову души, болеющие за Отечество, за судьбу страны», — отметил он.

В рамках мероприятия депутату горсовета, почётному жителю Карабулака Яхье Бокову вручили благодарность общества «Двуглавый орёл» «за умножение и распространение знаний по отечественной истории», развитие исторического просвещения и поддержку программной деятельности данной организации.