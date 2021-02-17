Городской совет Назрани проверил информацию о самозахвате земельного участка в Альтиевском административном округе

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Комиссия по поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова, в состав которой вошли представители городского совета Назрани, заместитель мэра города, глава Альтиевского административного округа Назрани, участковый уполномоченный, выехала с целью проверки и изучения информации о самозахвате земельного участка.

Было установлено, что признаки самовольного захвата земельного участка площадью 12 га, находящегося в лощине Альтиево, отсутствуют. Вместе с тем представителями комиссии отмечено, что имеются одиночные попытки заполнения лощины путем свалки строительных отходов со стороны неизвестных лиц, пытающихся периодически обозначиться на данной территории.

В связи с этим комиссией принято решение нанять кадастрового инженера и отмежевать данную территорию, закрепив ее за Альтиевским округом Назрани. Итоги проделанной работы доведены до лиц, представляющих интересы жителей этого округа, обратившихся в адрес Главы Ингушетии.

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