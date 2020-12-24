Конкурс

Городская детская поликлиника в Назрани стала первой в СКФО по внедрению бережливых технологий

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Городская детская поликлиника в Назрани заняла первое место в конкурсе «Лучшие практики внедрения бережливых технологий в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, научно-образовательного медицинского кластера Северо-Кавказского федерального округа».

Конкурс был проведён по инициативе Ставропольского государственного медицинского университета. В нем приняли участие медицинские организации Северо-Кавказского федерального округа: взрослые и детские поликлиники, стоматологические клиники, а также стационары, имеющие в своей структуре поликлиническое звено.

Городская детская поликлиника стала первой в номинации «Внедрение системы 5S в работе медицинской организации».

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