Городская детская поликлиника в Назрани стала первой в СКФО по внедрению бережливых технологий

Городская детская поликлиника в Назрани стала первой в СКФО по внедрению бережливых технологий
Городская детская поликлиника в Назрани заняла первое место в конкурсе «Лучшие практики внедрения бережливых технологий в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, научно-образовательного медицинского кластера Северо-Кавказского федерального округа».
Конкурс был проведён по инициативе Ставропольского государственного медицинского университета. В нем приняли участие медицинские организации Северо-Кавказского федерального округа: взрослые и детские поликлиники, стоматологические клиники, а также стационары, имеющие в своей структуре поликлиническое звено.
Городская детская поликлиника стала первой в номинации «Внедрение системы 5S в работе медицинской организации».