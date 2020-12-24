Городская детская поликлиника в Назрани стала первой в СКФО по внедрению бережливых технологий

Конкурс был проведён по инициативе Ставропольского государственного медицинского университета. В нем приняли участие медицинские организации Северо-Кавказского федерального округа: взрослые и детские поликлиники, стоматологические клиники, а также стационары, имеющие в своей структуре поликлиническое звено.

Городская детская поликлиника стала первой в номинации «Внедрение системы 5S в работе медицинской организации».