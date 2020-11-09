Горнолыжный сезон впервые с 2016 года откроется на курорте «Армхи» в Ингушетии

«У нас будут открыты горнолыжная трасса протяженностью 940 м и учебная трасса в 300 м. Мы, конечно, зависим и от погоды, ожидаем минусовых температур, подходящих для процедуры снегообразования, примерно в конце ноября — начале декабря. Если погода нам позволит, в начале декабря будет запущен горнолыжный сезон, и я думаю, что он продлится до конца марта 2021 года. Трассы мы в этом году откроем впервые за 3 года — последний сезон был открыт в 2016 году», — сказал Евлоев.

По его словам, на территории курорта уже стартовала масштабная подготовка к зимнему сезону.

«Мы уже начали подготовку к зимнему сезону, сейчас налаживаем и проверяем работоспособность системы искусственного снегообразования, кроме этого, занимаемся нормализацией лыжных трасс и их подготовкой. Канатная дорога поставлена нами на учет в Ростехнадзоре, все процедуры по обеспечению работоспособности, обеспечению безопасности и легализации деятельности горнолыжной инфраструктуры нами проводятся, а некоторые уже проведены. Кроме этого, в пункте проката горнолыжного инвентаря проведена инвентаризация, сейчас проводим закупку не хватающего инвентаря», — добавил собеседник агентства.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт «Армхи» начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние храмы.