Экология

Годовой план по восстановлению лесов в Ингушетии выполнен на 100%

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В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в этом году в регионе высажено более 28 тысяч саженцев деревьев различных пород на территории 30 га, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды республики.

«Ингушетия на 100% выполнила план по лесовосстановлению и лесоразведению. Работы проводились на территории Новоредантского, Галашкинского и Нестеровского участковых лесничеств», — сказал представитель ведомства.

Он подчеркнул, что в посадках принимали участие глава Минприроды республики Магомед Евлоев, его заместители, лесники Сунженского и Назрановского лесничеств, члены Всероссийского общества волонтеров «Волонтеры-экологи».

Мероприятия в Ингушетии проводились в два этапа: с апреля по июнь и с конца октября до середины ноября.

При этом в ведомстве отметили, что обозначенные сезонные сроки наилучшим образом соответствуют лесотехническим условиям для посадки молодых деревьев в регионе.

В 2020 году высажено более 28 тысяч деревьев: 25 тысяч акаций и 3 тысячи саженцев дуба, ясеня и бука на территории 30 га.

Цель регионального проекта — обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, задача — сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

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