Главу сельского поселения Сурхахи Ингушетии привлекли к ответственности за мусор близ двух рек
Глава сельского поселения Сурхахи Назрановского района республики привлечен к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.
«В сельском поселении в ходе рейдового обследования выявлены нарушения природоохранного законодательства в водоохраной зоне рек Кенч и Сурхахинка. Обнаружены навалы строительных и бытовых отходов в районе улиц Речная и Партизанская», — сказал собеседник издания.
По его словам, ответственность за совершенное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 8.2 Кодекса России об административных правонарушениях.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Минприроды региона в ходе рейда в сельском поселении Кантышево Назрановского района обнаружили навалы строительного и бытового мусора. В отношении местной администрации составлен протокол об административном правонарушении.