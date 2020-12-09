Главу сельского поселения Сурхахи Ингушетии привлекли к ответственности за мусор близ двух рек

«В сельском поселении в ходе рейдового обследования выявлены нарушения природоохранного законодательства в водоохраной зоне рек Кенч и Сурхахинка. Обнаружены навалы строительных и бытовых отходов в районе улиц Речная и Партизанская», — сказал собеседник издания.

По его словам, ответственность за совершенное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 8.2 Кодекса России об административных правонарушениях.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Минприроды региона в ходе рейда в сельском поселении Кантышево Назрановского района обнаружили навалы строительного и бытового мусора. В отношении местной администрации составлен протокол об административном правонарушении.