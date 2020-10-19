Прокуратура

Главу Минэкономразвития Ингушетии привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства о госслужбе

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Прокуратура Ингушетии провела проверку соблюдения требований законодательства о госслужбе и противодействии коррупции в министерстве экономического развития региона, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

«Установлено, что министр экономического развития республики в 2019 году неоднократно принимала решения о премировании своего близкого родственника, замещавшего должность государственной гражданской службы в указанном ведомстве», — говорится в релизе.

По данным надзорного ведомства, в нарушение требований закона, чиновница своевременно не уведомила представителя нанимателя о возникновении конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей и не приняла меры по его предотвращению.

Только после начала прокурорской проверки в июле 2020 года министром было направлено соответствующее уведомление, а близкий родственник освобождено от занимаемой должности и уволен с госслужбы по собственному желанию.

По представлению прокурора в адрес Главы региона руководитель Минэкономразвития республики привлечена к дисциплинарной ответственности.

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