Главу «Ингушрегионводоканала» заподозрили в невыплате зарплаты работникам на 32,5 млн руб.

«По данным следствия, подозреваемый в 2018 году, имея реальную возможность, умышленно, из личной заинтересованности, не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам предприятия», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что общая сумма задолженности составила более 32,5 млн рублей.

Ему вменяют ч.2 ст.145.1 УК России (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).