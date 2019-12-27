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Главу «Ингушрегионводоканала» заподозрили в невыплате зарплаты работникам на 32,5 млн руб.

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Следователи завели уголовное дело против исполняющего обязанности директора государственного унитарного предприятия «Ингушрегионводоканал». Его подозревают в невыплате заработной платы подчиненным, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СК России.

«По данным следствия, подозреваемый в 2018 году, имея реальную возможность, умышленно, из личной заинтересованности, не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам предприятия», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что общая сумма задолженности составила более 32,5 млн рублей.

Ему вменяют ч.2 ст.145.1 УК России (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

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