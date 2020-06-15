Главой Магаса избран президент Ассоциации благотворительных фондов Ингушетии

34-летний Усман Аушев является сыном известного в регионе религиозного деятеля Башира-Хаджи Аушева. Новый глава города также возглавляет Ассоциацию благотворительных фондов, является руководителем благотворительного фонда «Рохьма-Инг», председателем Совета отцов при Аппарате уполномоченного при главе республики по правам ребенка.

Ранее пост мэра Магаса занимал Руслан Арсамаков, 11 июня он написал заявление об увольнении по собственному желанию.