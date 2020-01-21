Прием граждан

Главный судебный пристав Республики Ингушетия проведет личный прием граждан в приемной Президента РФ

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22 января текущего года в 14:00 руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия — главный судебный пристав Адам Горданов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации.

Как отметили в пресс-службе УФССП России по региону, в ходе приема все желающие граждане, как взыскатели, так и должники, могут обратиться по вопросам, связанным с исполнением исполнительных документов различных категорий взыскания, обеспечения установленного порядка деятельности судов, по вопросам дознания и административной практики.

Предварительная запись на прием осуществляется по адресу: г. Магас, ул. К. Кулиева, 8, а также по телефону 8(8734) 55-19-84. Заявителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность. Приёмная расположена по адресу: г. Магас, пр-т Идриса Зязикова, 2.

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