Главный судебный пристав Республики Ингушетия проведет личный прием граждан в приемной Президента РФ

Как отметили в пресс-службе УФССП России по региону, в ходе приема все желающие граждане, как взыскатели, так и должники, могут обратиться по вопросам, связанным с исполнением исполнительных документов различных категорий взыскания, обеспечения установленного порядка деятельности судов, по вопросам дознания и административной практики.

Предварительная запись на прием осуществляется по адресу: г. Магас, ул. К. Кулиева, 8, а также по телефону 8(8734) 55-19-84. Заявителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность. Приёмная расположена по адресу: г. Магас, пр-т Идриса Зязикова, 2.