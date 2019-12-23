Визит

Главный полицейский страны прибыл в Ингушетию с рабочим визитом

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Министр внутренних дел России генерал полиции РФ Владимир Колокольцев прибыл в ингушскую столицу Магас, где проведёт совещание с руководителями регионального МВД.

«Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в город Магас, Республика Ингушетия», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она отметила, что Колокольцев проведет совещание с руководящим составом республиканского МВД, а затем встретится с личным составом одного из территориальных подразделений региона.

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