Главный полицейский страны прибыл в Ингушетию с рабочим визитом

«Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в город Магас, Республика Ингушетия», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она отметила, что Колокольцев проведет совещание с руководящим составом республиканского МВД, а затем встретится с личным составом одного из территориальных подразделений региона.