Память

Главный госавтоинспектор Ингушетии Пасечный навестил ветерана ВОВ Гайсанова

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К 75-летия Победы начальник УГИБДД МВД по Ингушетии Алексей Пасечный вместе с подчиненными навестил ветерана Великой Отечественной войны Камбулата Гайсанова и вручил ему подарки.

Сотрудники полиции часто посещают участников ВОВ и правоохранительных органов. Во время этих встреч в дружеской беседе ветераны рассказывают полицейским о годах, проведенных на войне и на службе, отметили в пресс-службе МВД по республике.

Гайсанов показал гостям награды, альбомы с военными фотографиями, рассказал о судьбе боевых товарищей и поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

Полицейские пожелали старейшине крепкого здоровья, долгих лет жизни и всегда быть окруженным заботой родных и близких, а также преподнесли подарки. Ветеран поблагодарил правоохранителей за визит и отметил, что подобное внимание имеет огромное значение для сохранения бодрости духа, говорится в релизе.

В пресс-службе МВД по региону также напомнили, что день Победы — светлый праздник для граждан всей России и стран СНГ. Из Ингушетии в тяжелые военные годы на фронт ушли более 20 тысяч человек, из них добровольцами — свыше 4 тысяч человек. Не вернулись с фронта около 4 тысяч представителей ингушской национальности, а более 50 — были представлены к званию Героя Советского Союза.

Наша святая обязанность окружать заботой и вниманием, чтить светлую память о защитниках Родины, самоотверженно боровшихся за победу в жестокой войне, героически отстаивавших свободу и независимость своей страны, считают правоохранители республики.

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