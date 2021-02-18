«Единая Россия»

Главная задача властей Ингушетии и единороссов — реальные дела на благо жителей, считает Калиматов

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Самая важная задача — реальные дела на благо жителей, а не популизм, заявил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, выступая на XXXII конференции Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия», проходившей во Дворце культуры Назрани.

Партийцы подвели итоги работы за истекший период, обсудили приоритетные задачи и приняли ряд организационных решений.

Руководитель субъекта подчеркнул, что прошедший год был для партии продуктивным и успешным. Особо была отмечена работа Ингушского регионального отделения и волонтерского центра в период пандемии, активистами которого была оказана помощь работникам медицинских учреждений и ковидных отделений в виде передачи средств индивидуальной защиты, медицинских препаратов первой необходимости, обеспечения горячим питанием и продуктовыми наборами.

Кроме того, депутатами Народного собрания осуществлялось автоволонтерство путем перевозки медицинского персонала на работу и домой. Также был выделен транспорт для нужд врачей и доставки лекарственных наборов больным, проходящим лечение на дому.

«Хочу поблагодарить всех, кто принял активное участие в деятельности местного отделения — это и депутаты, участники и сторонники партии, молодежь, волонтеры», — сказал Калиматов.

Он также обозначил направления развития региона, в которых необходимо усилить партийный и общественный контроль.

Секретарь ИРО ВПП «Единая Россия» Микаил Илезов рассказал о деятельности отделения единороссов в 2020 году. Он отметил, что одним из главных успехов прошедшего года стала реализация национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, в рамках которых реализуются 42 региональных проекта по 10 нацпроектам. По ним уже идет большая трудоемкая работа, которая уже привела к ощутимым результатам.

В мероприятии участвовали 120 делегатов из числа членов политсовета республиканского отделения партии, а также представители муниципалитетов, депутаты всех уровней и активисты общественной организации «Молодая гвардия».

Делегаты проголосовали за изменения в составах политсовета и президиума ИРО ВПП «Единая Россия», сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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