Главе Карабулака от имени Федерации самбо Калмыкии вручили благодарность за вклад в развитие единоборств

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Главе Карабулака Магомед-Баширу Осканову руководитель карабулакской спортивной школы Магомед-Башир Наурузов и тренер по дзюдо и самбо Магомед Султыгов от имени Федерации самбо Калмыкии вручили благодарность за вклад в развитие единоборств.

В рабочем кабинете мэра обсудили итоги прошедшего с 3 по 9 января в городе Элисте учебно-тренировочного сбора по дзюдо и самбо, в котором приняли участие и юные карабулакские атлеты.

Возглавлявший карабулакскую команду Магомед Султыгов отметил, что сбор получился плодотворным, принимающая сторона радушно встретила, создала хорошие условия для занятий. В ходе сбора известные калмыцкие спортсмены показали нашим ребятам мастер-классы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, наставник поблагодарил главу Карабулака за поддержку единоборств, в частности, градоначальник регулярно оказывает поддержку в организации выезда местных спортсменов за пределы региона для участия в соревнованиях и проведения сборов.

В завершение встречи мэр пообщался с одним из перспективных карабулакских спортсменов Хас-Магомедом Джаутхановым, который поделился своими впечатлениями от поездки в Элисту, рассказал, к каким высотам он стремится в дзюдо.

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