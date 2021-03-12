Главе Ингушетии представили нового ректора Ингушского госуниверситета

В ходе беседы стороны выразили уверенность в том, что опыт нового руководителя вуза даст импульс процессам научно-образовательного центра региона, направленным на подтверждение его высокого статуса. В ближайшее время должна быть разработана и обсуждена программа развития университета, определен круг задач и направлений, подготовлен проект для участия ИнгГУ в объявленном Президентом России Годе науки и технологий.

Трудовая деятельность Фатимы Юсуповны Албаковой началась в 1984 году. Она работала преподавателем Чечено-Ингушского государственного университета, заведующей отделом этнографии и археологии научно-исследовательского института Ингушетии. С 2001 по 2013 годы — профессор Института переподготовки и повышения квалификации МГУ имени Ломоносова, с 2013 — профессор кафедры философской антропологии философского факультета этого вуза.

Кандидат искусствоведения, доктор философских наук. Автор более 70 опубликованных работ.

За свою работу неоднократно поощрялась грамотами и благодарностями Главы и правительства республики.

Как ранее сообщалось, накануне с поста ректора Ингушского государственного университета по собственному желанию ушел доктор филологических наук, профессор, автор более 60 научных работ Арсамак Мартазанов, который возглавлял вуз на протяжении 20 лет.